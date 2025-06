Cr7 firma un contratto da 200 milioni e scrive: “Stessa passione”. De Gea scherza: “E giocare gratis”

Oggi Cristiano Ronaldo ha firmato il rinnovo di contratto con l’Al-Nassr fino al 2027 e resterà dunque nel campionato Arabo ancora due anni. Il contratto firmato oggi sarà destinato a fare la storia del calcio visto che Cr7 andrà a guadagnare 200 milioni a stagione secondo Marca, il contratto più ricco di sempre nel calcio. La stella Portoghese ha annunciato il rinnovo con un post sui social scrivendo: “Un nuovo capitolo, stessa passione, stesso sogno, facciamo la storia insieme”. Nei commenti spunta il messaggio di De Gea che ironicamente scrive: “E giocare gratis”. Insomma non manca il senso dell’umorismo al portierone della Fiorentina che ha firmato anche lui da poco un triennale a cifre leggermente diverse

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. pic.twitter.com/JRwwjEcSZR

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 26, 2025