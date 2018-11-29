Lafont: "Sogno un rigore parato a CR7 e punti contro la Juventus. Ecco come possiamo batterla"

Alban Lafont ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:«Sogno di parare un rigore a Cristiano Ronaldo e di vedere la Fiorentina conquistare dei punti contro la Juventus».Come si ferma...

Alban Lafont ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

«Sogno di parare un rigore a Cristiano Ronaldo e di vedere la Fiorentina conquistare dei punti contro la Juventus».

Come si ferma la Juve?

«Sommando tre elementi: aggressività, volontà e tanto cuore».

Lei ha iniziato giocando in attacco.

«Sì, in una squadra giovanilevicino a Montpellieril mio ruolo era centravanti. Poi, un allenatore mi ha spostato tra i pali. Ed è iniziata tutta un’altra storia»

La Fiorentina non vince da due mesi.

«Ma non perdiamo da tanto tempo. Manca solo qualche piccolo dettaglio per tornare al successo. E battere la Juve darebbe la scossa giusta»

Simeone soffre il digiuno di gol.

«E’ un grande bomber e noi abbiamo fiducia. Ma lui deve essere il primo a non perdere fiducia nei suoi mezzi».

Cosa ha imparato da Pioli?

«Mi ha concesso fiducia dal primo giorno di lavoro. Mi sta aiutando a progredire».

Sebastian Frey le ha regalato tanti consigli.

«E’ stato un grande. Vorrebbe gli dessi del “tu” ma bisogna portare rispetto».