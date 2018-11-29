Lafont: "Sogno un rigore parato a CR7 e punti contro la Juventus. Ecco come possiamo batterla"
Alban Lafont ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:«Sogno di parare un rigore a Cristiano Ronaldo e di vedere la Fiorentina conquistare dei punti contro la Juventus».Come si ferma...
Alban Lafont ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:
«Sogno di parare un rigore a Cristiano Ronaldo e di vedere la Fiorentina conquistare dei punti contro la Juventus».
Come si ferma la Juve?
«Sommando tre elementi: aggressività, volontà e tanto cuore».
Lei ha iniziato giocando in attacco.
«Sì, in una squadra giovanilevicino a Montpellieril mio ruolo era centravanti. Poi, un allenatore mi ha spostato tra i pali. Ed è iniziata tutta un’altra storia»
La Fiorentina non vince da due mesi.
«Ma non perdiamo da tanto tempo. Manca solo qualche piccolo dettaglio per tornare al successo. E battere la Juve darebbe la scossa giusta»
Simeone soffre il digiuno di gol.
«E’ un grande bomber e noi abbiamo fiducia. Ma lui deve essere il primo a non perdere fiducia nei suoi mezzi».
Cosa ha imparato da Pioli?
«Mi ha concesso fiducia dal primo giorno di lavoro. Mi sta aiutando a progredire».
Sebastian Frey le ha regalato tanti consigli.
«E’ stato un grande. Vorrebbe gli dessi del “tu” ma bisogna portare rispetto».