Sconcerti: "Cristiano Ronaldo alla Juventus starebbe in panchina" e sui social lo prendono in giro...

Sconcerti fa la sua analisi tattica e sui social scatta l'ironia per la sua frase

Mario Sconcerti e della parole che fanno discutere: «Dybala è un giocatore che non esiste altrove, ma la vera invenzione dell’allenatore è Mandzukic alla Pogba». Frasi che sui social diventano tutt’altro che condivisibili, provocazioni prontamente rispedite al mittente con l’arma dell’ironia: «Il cognome dice tutto sull’affidabilità di certe affermazioni». E anche alcuni tifosi della Juventus, di fronte a una roba del genere, non possono che dissentire: «Mi sa che stavolta ha un filo esagerato». C’è chi immagina un gol decisivo di CR7 al Millennium Stadium («Sconcerti salirà poi sul carro dei vincitori?») e chi gli assegna il voto per il prossimo Pallone d’Oro che «sicuramente sarà Chiellini». Ma precisamente in quale squadra Cristiano Ronaldo farebbe la riserva? Naturalmente la conclusione di Sconcerti ha spiegazioni tattiche e rimanda all'equilibrio della squadra ma, certo, ha fatto rumore.

Corrieredellosport.it