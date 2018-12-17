Sorteggi Champions, la Juve pesca l'Atletico Madrid, la Roma il Porto. Ecco il tabellone completo

Ecco i sorteggi per Juventus e Roma negli ottavi di Champions League: la Juventus giocherà contro l’Atletico Madrid dell’ex interista Diego Simeone. Mentre la Roma è stata decisamente fortunata nel so...

Ecco i sorteggi per Juventus e Roma negli ottavi di Champions League: la Juventus giocherà contro l’Atletico Madrid dell’ex interista Diego Simeone. Mentre la Roma è stata decisamente fortunata nel sorteggio: ha evitato le grandi corazzate e giocherà contro il Porto.

Gli altri accoppiamenti: lo Schalke giocherà contro il Manchester City di Guardiola. Il Psg sfiderà Mourinho e il suo Manchester United. Il Tottenham Hotspur sfiderà i tedeschi del Borussia. Il Lione se la vedrà contro il Barcellona. Sfida di grande prestigio tra Ajax Amsterdam e Real Madrid, mentre un altro grande classico dal sapore anni Settanta sarà Bayern Monaco-Liverpool