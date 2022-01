Cristiano Ronaldo snobba l’Italia: “A marzo saremo pronti, andremo noi ai Mondiali in Qatar”

Ai microfoni di ESPN Brasil, Cristiano Ronaldo ha rilasciato una lunga intervista e tra i temi trattati, anche il prossimo Mondiale e i necessari spareggi che dovrà affrontare il Portogallo per provare a qualificarsi. “Sinceramente – spiega l’attaccante del Manchester United – sarebbe molto triste per noi e per i nostri tifosi se non raggiungessimo il nostro obiettivo, che è quello di prendere parte alla prossima edizione della Coppa del Mondo, ma sono sicuro che ce la faremo e andremo ai mondiali”

“Nel calcio e nella vita attraversiamo momenti difficili – ha aggiunto il fuoriclasse portoghese – ma ciò che deve prevalere è la capacità di rialzarsi in ogni circostanza. Sappiamo bene, ne siamo consapevoli, che ci aspettano battaglie molto difficili, ovvero prima contro la Turchia e poi, se dovessimo andare avanti, probabilmente contro l’Italia (che è campione d’Europa in carica, ndr). A marzo saremo pronti per queste partite, saranno vere e proprie battaglie”.

