Bucchioni: “La Fiorentina non può mettere in croce Vlahovic, sono le regole che vanno cambiate”

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni:

“Se andate a vedere il numero di giocatori importanti che andranno in scadenza il giugno prossimo è esorbitante. Preferiscono andare subito ad altre squadre che pagano profumatamente. É un comportamento eticamente condannabile, però dal punto di vista delle regole lo fanno perchè lo possono fare. Non possiamo mettere in croce Donnarumma o Vlahovic, altro caso per cui non abbiamo nessuna spiegazione ufficiale. Nessuno capisce perchè il procuratore tenga un comportamento del genere con la società che ha preso il giocatore quando non era nessuno e lo ha fatto diventare il top player che è adesso. Il problema però è di livello internazionale: i dirigenti della FIFA e della UEFA si devono ritrovare con presidenti e rappresentanti dei giocatori, mettersi a tavolino e riformare le regole. In caso contrario il problema non sarà mai risolto”

