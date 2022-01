“Commisso non può combattere il sistema senza alleati. Temo delle ritorsioni contro la Fiorentina”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato l’intervista al NY Times di Commisso ai microfoni del Pentasport:

“Queste battaglie vanno combattute insieme a degli alleati, non si può sovvertire un sistema da soli. L’intervista del presidente mi ha lasciato perplesso per le tempistiche con cui è uscita, due mesi dopo la realizzazione. Quello che temo è una ritorsione del sistema, ove mai la Fiorentina non riuscisse poi a piegarlo al suo sacrosanto volere”.

