Marca sicuro, Cristiano Ronaldo ad un passo dalla Juventus. Contratto da quattro anni

Marca di questa mattina spinge forte sul possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. I bianconeri sono il club posizionato meglio nella corsa al giocatore, che ha considera chiusa la propria...

Marca di questa mattina spinge forte sul possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. I bianconeri sono il club posizionato meglio nella corsa al giocatore, che ha considera chiusa la propria esperienza al Real Madrid. Il presidente Agnelli ci ha già parlato varie volte e ha un principio d'accordo sulla base di un contratto da 30 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni, cinque in più rispetto all'offerta di Perez. Il campione portoghese è attratto dalla possibilità di giocare alla Juve e ha un accordo scritto con i Blancos affinché la clausola da un miliardo si possa abbassare notevolmente: l'ha firmata ai tempi dell'ultimo rinnovo di contratto.

tmw