Marchionni:"I Viola abbiano fiducia. Simeone un grande attaccante. Le colpe del momento.."

Marco Marchionni, ex di turno per la supersfida Fiorentina e Juventus, ha parlato della sfida del Franchi di sabato a Maracanà durante il pomeriggio di RMC Sport. "Sarà una grandissima partita, CR7 ha...

Marco Marchionni, ex di turno per la supersfida Fiorentina e Juventus, ha parlato della sfida del Franchi di sabato a Maracanà durante il pomeriggio di RMC Sport. "Sarà una grandissima partita, CR7 ha fatto alzare l’asticella a tutto il movimento italiano, la viola sa giocare a calcio e la sfida in città è attesissima. La Fiorentina deve fare la partita perfetta, per pensare di dare fastidio a questa Juve. La Fiorentina segna poco? Non è colpa degli attaccanti, ma dell’intera squadra che non li mette in condizioni di fare gol. Simeone è un grande attaccante, i conti anche su di lui si faranno alla fine. La squadra è ottima, con diversi giocatori che nel complesso possono essere decisivi".