Cristiano Ronaldo: "Io ho 5 Champions, l'Atletico zero" ed esce dallo stadio di Madrid

Cristiano Ronaldo ha lasciato il Wanda Metropolitano insoddisfatto del risultato e ricordando in tono polemico, come ha fatto in campo (clicca qui), il suo record di Champions rispetto a quello dell’A...

A cura di Redazione Labaroviola 21 febbraio 2019 00:38

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