Cristiano Ronaldo: "Io ho 5 Champions, l'Atletico zero" ed esce dallo stadio di Madrid
Cristiano Ronaldo ha lasciato il Wanda Metropolitano insoddisfatto del risultato e ricordando in tono polemico, come ha fatto in campo (clicca qui), il suo record di Champions rispetto a quello dell’A...
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2019 00:38
Cristiano Ronaldo ha lasciato il Wanda Metropolitano insoddisfatto del risultato e ricordando in tono polemico, come ha fatto in campo (clicca qui), il suo record di Champions rispetto a quello dell’Atletico: “Ho cinque Champions League, l’Atletico zero”, ha detto il portoghese in zona mista come testimonia il video sottostante. Il tutto accompagnato da due gesti: prima le cinque dita aperte della mano e poi facendo un emblematico zero.
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