Le azioni della Juventus non sorridono più, crollo in borsa per la società bianconera. La colpa...

Sempre più su in classifica, sempre più giù in Borsa. E pensare che solo meno di un mese fa, la Juve aveva collezionato un nuovo massimo storico: la giornata del 19 settembre, ad esempio, si era chius...

A cura di Redazione Labaroviola 05 ottobre 2018 18:58

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