Le azioni della Juventus non sorridono più, crollo in borsa per la società bianconera. La colpa...
Sempre più su in classifica, sempre più giù in Borsa. E pensare che solo meno di un mese fa, la Juve aveva collezionato un nuovo massimo storico: la giornata del 19 settembre, ad esempio, si era chius...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 18:58
Sempre più su in classifica, sempre più giù in Borsa. E pensare che solo meno di un mese fa, la Juve aveva collezionato un nuovo massimo storico: la giornata del 19 settembre, ad esempio, si era chiusa a 1,6720 euro per azione. Da lì, il crollo. Fisso. Netto calo che ha più di qualche spiegazione. E sì, potrebbe anche finire nel bel mezzo la questione Ronaldo. Cosi riporta calciomercato.com