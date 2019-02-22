Labaro Viola

CdS, Chiesa meglio di CR7 per dribbling riusciti, in estate sarà asta

La Fiorentina, per trattenereFederico Chiesa, potrebbe alzare la posta in palio fino a 2,5 milioni di euro annui. Cifre facilmente sovvertibili, la metà di quello che potrebbe percepire altrove. Come...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2019 11:26
CdS, Chiesa meglio di CR7 per dribbling riusciti, in estate sarà asta -
Rassegna Stampa
Primo Piano
Chiesa
Cr7
Condividi

La Fiorentina, per trattenereFederico Chiesa, potrebbe alzare la posta in palio fino a 2,5 milioni di euro annui. Cifre facilmente sovvertibili, la metà di quello che potrebbe percepire altrove. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’estate che arriva sarà rovente: le principali società europee - dal Real Madrid al Barcellona, dalla Juventus all'Inter - lo seguono con grande interesse. Oggi Federico ha numeri impressionanti, nella classifica dei tiri in porta è dietro solo a Cristiano Ronaldo ed è primo in quella dei dribbling.

Fonte: Calciomercato.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok