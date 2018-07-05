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Cristiano Ronaldo, Marotta e Paratici volano a Madrid per chiudere l'operazione

Conferme dalla Spagna: Beppe Marotta e Fabio Paratici sono attesi a Madrid nel pomeriggio. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, i due atterreranno all'aeroporto di Barajas nel pomeriggio e poi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 17:00
Cristiano Ronaldo, Marotta e Paratici volano a Madrid per chiudere l'operazione -
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Conferme dalla Spagna: Beppe Marotta e Fabio Paratici sono attesi a Madrid nel pomeriggio. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, i due atterreranno all'aeroporto di Barajas nel pomeriggio e poi si riuniranno con la dirigenza del Real Madrid. Obiettivo: chiudere per l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Dal Sole 24 Ore arrivano ulteriore dettagli. I bianconeri avrebbero messo sul piatto un contratto per CR7 da 'testimonial global' di Ferrari Corse che da solo varrebbe circa 20 milioni di euro. Una sorta di stratagemma che potrebbe consentire al gruppo Fca, azionista di riferimento della Juve, di 'diversificare' le prestazioni lavorative del nuovo 'dipendente'.

 

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