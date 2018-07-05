Cristiano Ronaldo, Marotta e Paratici volano a Madrid per chiudere l'operazione

Conferme dalla Spagna: Beppe Marotta e Fabio Paratici sono attesi a Madrid nel pomeriggio. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, i due atterreranno all'aeroporto di Barajas nel pomeriggio e poi...

A cura di Redazione Labaroviola 05 luglio 2018 17:00

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