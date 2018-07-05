Cristiano Ronaldo, Marotta e Paratici volano a Madrid per chiudere l'operazione
Conferme dalla Spagna: Beppe Marotta e Fabio Paratici sono attesi a Madrid nel pomeriggio. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, i due atterreranno all'aeroporto di Barajas nel pomeriggio e poi...
Conferme dalla Spagna: Beppe Marotta e Fabio Paratici sono attesi a Madrid nel pomeriggio. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, i due atterreranno all'aeroporto di Barajas nel pomeriggio e poi si riuniranno con la dirigenza del Real Madrid. Obiettivo: chiudere per l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Dal Sole 24 Ore arrivano ulteriore dettagli. I bianconeri avrebbero messo sul piatto un contratto per CR7 da 'testimonial global' di Ferrari Corse che da solo varrebbe circa 20 milioni di euro. Una sorta di stratagemma che potrebbe consentire al gruppo Fca, azionista di riferimento della Juve, di 'diversificare' le prestazioni lavorative del nuovo 'dipendente'.