Salah andrà al mondiale. Stop di "sole" tre settimane. Salterà l'esordio con l'Uruguay
La Nazionale egiziana comunica tramite il suo profilo Twitter lo stop per l'ex giocatore della Fiorentina Mohamed Salah infortunatosi nella Finale di Champions League con il suo Liverpool. Lo stop pre...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 10:11
La Nazionale egiziana comunica tramite il suo profilo Twitter lo stop per l'ex giocatore della Fiorentina Mohamed Salah infortunatosi nella Finale di Champions League con il suo Liverpool. Lo stop previsto è di tre settimane e con ogni probabilità salterà solamente l'esordio contro l'Uruguay. Hector Cuper lo potrà utilizzare dunque part-time dalla seconda partita in poi contro la Russia organizzatrice dei Mondiali di calcio 2018.