Caccia all'esterno offensivo. Il nome buono viene dalla Svizzera?

Il CDS fa il punto della situazione per quanto riguarda la caccia all'esterno offensivo. Tra i sogni c'è Elyounoussi giocatore norvegese del Basilea. E’ l’ultimo gioiello sfornato dal club svizzero: t...

Il CDS fa il punto della situazione per quanto riguarda la caccia all'esterno offensivo. Tra i sogni c'è Elyounoussi giocatore norvegese del Basilea. E’ l’ultimo gioiello sfornato dal club svizzero: trequartista, ma soprattutto esterno offensivo.Quest’anno il 24enne ha chiuso con 13 gol, di cui due in Champions. E’ uno dei nuovi nomi, trapelati in queste ultime ore, piace, ha qualità, stimola la fantasia, la concorrenza è agguerrita però i viola possono avere chances importanti. Sulle sue tracce anche l'Atalanta che però potrebbe prendere Defrel dalla Roma in uno scambio con Cristante