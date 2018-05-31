La Primavera viola oggi ore 15.00 al Franchi si gioca la Final Four per lo Scudetto contro il Torino. Prezzi popolari

Oggi 31 Maggio 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze ci sarà il ritorno del quarto di finale per lo Scudetto: Fiorentina-Torino. All'andata in Piemonte è terminata 1-1 con la bell...

Oggi 31 Maggio 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze ci sarà il ritorno del quarto di finale per lo Scudetto: Fiorentina-Torino. All'andata in Piemonte è terminata 1-1 con la bellissima rete di Gabriele Gori prezzo simbolico di 2€. per la Tribuna coperta. L'obbiettivo è spingere i ragazzi della Primavera viola, verso la Final Four che porterebbe la squadra gigliata un passo più vicino al titolo italiano.