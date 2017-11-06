Il procuratore di Salah irride la Fiorentina su Twitter: "Forza Roma tick tock tick tock"
Dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma, arriva puntuale come un orologio svizzero il procuratore di Mohamed Salah Ramy Abbas Issa
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2017 10:45
Dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma, arriva puntuale come un orologio svizzero il Tweet del procuratore di Mohamed Salah Ramy Abbas Issa, noto al popolo viola per le continue prese in giro sui social durante il trasferimento dell'egiziano proprio alla squadra giallorossa. Questo il Tweet scritto nella serata di ieri: