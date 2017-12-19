Salah: "A Firenze ho passato mesi incredibili sia in Seria A che in Europa. Ho fatto vedere a tutti cosa so fare"

Attraverso il sito ufficiale della sua squadra, il Liverpool, ha parlato l'ex Fiorentina e Roma Mohamed Salah. Queste le sue parole

Attraverso il sito ufficiale della sua squadra, il Liverpool, ha parlato l'ex Fiorentina e Roma Mohamed Salah. Queste le sue parole sulla sua breve esperienza a Firenze, famosa per non essersi conclusa nel più felice dei modi: “Sono stati quattro mesi positivi quelli passati alla Fiorentina. E’ andata bene sia per me che per la squadra. Ho giocato bene e abbiamo fatto ottime cose sia in Serie A che in Europa League. Prima di andare là avevo un concetto chiaro in testa: merito di giocare. Ho creduto nelle mie capacità e sono andato a Firenze per mostrare a tutti il mio calcio e cosa sono in grado di fare”.