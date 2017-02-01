Salah in finale di coppa d'Africa salta la Fiorentina così come Perotti infortunato...

Salah e Perotti saltano la Fiorentina

Salah ritarda il suo rientro a Roma. Infatti il giocatore egiziano ha raggiunto con la sua nazionale la finale di coppa d'Africa dopo aver battuto ai rigori il Burkina Faso. Durante la partita aveva segnato il goal del momentaneo 0-1.

Perotti durante la gara con il Cesena è uscito per infortunio muscolare e con ogni probabilità sarà assente Martedì contro la Fiorentina. Roma che nel frattempo avanza in Coppa Italia dopo aver battuto allo scadere il Cesena per 2-1.