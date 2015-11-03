Notizie Fiorenrina Fiorentina

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Anniversario scomparsa Astori, il comunicato della Fiesole: "Allo stadio venite tutti con la bandiera DA13"

03 marzo 2023 21:19

Probabili formazioni, ballottaggio Sottil Saponara in attacco, c'è Vlahovic dal primo minuto

02 marzo 2022 17:47

Per i tifosi italiani è Simeone il flop più grande di questo inizio di stagione. Il sondaggio

30 novembre 2018 16:07

Cognigni: "Avevo gia risolto la questione fascia. La risposta ai cori sono i risultati"

12 settembre 2018 19:22

I segreti della difesa viola, Pioli scopre il tre e mezzo per essere sempre in superiorità numerica

01 settembre 2018 12:31

Corvino: "Siamo già nel futuro, prenderemo il volo.."

15 dicembre 2017 10:06

Salah in finale di coppa d'Africa salta la Fiorentina così come Perotti infortunato...

01 febbraio 2017 22:56

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