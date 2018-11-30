Per i tifosi italiani è Simeone il flop più grande di questo inizio di stagione. Il sondaggio
E' Giovanni Simeone l'attaccante che, fino a questo momento, ha deluso di più in Serie A. In un sondaggio che ha raccolto più di 4mila voti, il centravanti della Fiorentina è stato votato da oltre il...
E' Giovanni Simeone l'attaccante che, fino a questo momento, ha deluso di più in Serie A. In un sondaggio che ha raccolto più di 4mila voti, il centravanti della Fiorentina è stato votato da oltre il 20% dei partecipanti. Al secondo posto Patrik Schick della Roma, chiude il podio Keita Balde (Inter) davanti a Simone Zaza di una manciata di voti. Di seguito i risultati.
Voti totali: 4058
Giovanni Simeone 20,82 %
Patrik Schick 16,12 %
Keita Balde Diao 13,8 %
Simone Zaza 13,5 %
Edin Dzeko 10,08 %
Marko Pjaca 10,6 %
Paulo Dybala 5,84 %
Arkadiusz Milik 5,69 %
Duvan Zapata 3,55 %
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