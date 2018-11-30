Per i tifosi italiani è Simeone il flop più grande di questo inizio di stagione. Il sondaggio

E' Giovanni Simeone l'attaccante che, fino a questo momento, ha deluso di più in Serie A. In un sondaggio che ha raccolto più di 4mila voti, il centravanti della Fiorentina è stato votato da oltre il...

A cura di Redazione Labaroviola 30 novembre 2018 16:07

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone

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