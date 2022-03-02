Probabili formazioni, ballottaggio Sottil Saponara in attacco, c'è Vlahovic dal primo minuto

Vlahovic al centro dell'attacco di Allegri, Terraciano in vantaggio su Dragowski. Piatek preferito a Cabral.

Iniziato ufficialmente il conuntdown per il big match che questa sera opporrà Fiorentina e Juventus per l'andata della semifinale di Coppa Italia allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Tante partite nella partita, con una rivalità storica, condita dal bollente ritorno di Dusan Vlahovic nella città e nello stadio che tanto hanno contribuito a renderlo grande in questi anni. Formazioni quasi definite, con le indiscrezioni delle ultime ore che hanno trovato diverse conferme, padroni di casa con l'unico dubbio relativo al ballottaggio tra Saponara e Sottil nel tridente avanzato. Terraciano dovrebbe spuntarla su Dragowski, tutto confermato a difesa e centrocampo.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil/Saponara. All. Italiano

Allegri alle prese con diverse defezioni, quasi certamente lancerà dal primo minuto un giovane dell'Ubder 23. Dovrebbe trattarsi di Akè, esterno offensivo che dovrebbe completare il tridente offensivo insieme a Moise Kean e, appunto, Dusan Vlahovic.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Akè, Vlahovic, Kean. All. Allegri

ORLANDINI STA CON I TIFOSI VIOLA: ''VLAHOVIC MERITA PROPRIO DI ESSERE FISCHIATO DURANTE LA PARTITA''

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