Cognigni: "Avevo gia risolto la questione fascia. La risposta ai cori sono i risultati"

Dopo l'assemblea di Lega ha parlato il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni. Queste le sue parole:"Il tema della fascia di Davide lo avevo già risolto la settimana scorsa parlando con...

Dopo l'assemblea di Lega ha parlato il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni. Queste le sue parole:

"Il tema della fascia di Davide lo avevo già risolto la settimana scorsa parlando con il presidente Micciché. Oggi c'è stata semplicemente una ratifica, per cui il problema non esisteva già più dopo che ero intervenuto direttamente. Ho trovato consenso dal presidente e dagli altri componenti di Lega.

Si può dir quel che vogliamo, l'importante è continuare ad indossare la fascia lasciata da Davide. Lui è il nostro capitano, lo era ed è rimasto nel cuore di tutti noi. Con lui stavamo creando un progetto che stiamo cercando, con fatica, di portare avanti. Quindi anche la fascia è un simbolo che ce lo ricorda costantemente.

Quello che mi dice Pioli, e quanto ho visto io personalmente in questi giorni che sono stato a Firenze, è di una squadra compatta che ha voglia di far bene. Si stanno impegnando perché ogni domenica sia una partita importante.

Il discorso dei rinnovi è più articolato. Già dall'anno scorso abbiamo voltato pagina: ogni attività che facciamo è finalizzata ad una crescita importante. Andrea Della valle gia oggi è a Firenze. Cori? I risultati parlano e cercheremo sempre di migliorarli".