Corvino: "Siamo già nel futuro, prenderemo il volo.."

Nella prima pagina del Corriere dello Sport possiamo trovare alcune dichiarazione del D.G della Fiorentina Pantaleo Corvino: "Decolleremo..

Il Corriere dello Sport apre con le dichiarazioni del direttore generale Viola, Pantaleo Corvino: “Siamo già nel futuro”. Ecco una parte del virgolettato presente in prima pagina: “Fiorentina dentro la nuova era, e abbiamo già fatto cinque risultati utili consecutivi contro grandi squadre quali Lazio all'Olimpico e Napoli al S.Paolo: sono sicuro, decolleremo”.