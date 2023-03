Anniversario scomparsa Astori, il comunicato della Fiesole: “Allo stadio venite tutti con la bandiera DA13”

“Domani per colorare la curva invitiamo tutti a portare una bandiera viola o la bandierina Astori 13, per chi non l’avesse saranno disponibili presso i banchini dei gruppi in curva oppure presso le sedi dell’ATF e dell’ACCVC”. Recita così il comunicato della Curva Fiesole diramato sui social network in vista della gara di domani tra Fiorentina e Milan, che coinciderà con il quinto anniversario della morte del capitano Davide Astori.

