Ucciso a Gaza il ‘Pelé palestinese’, Salah all’UEFA: “Potete dirci come è morto, dove e perché?”

Redazione

10 Agosto · 22:37

Aggiornamento: 10 Agosto 2025 · 22:37

Mohamed Salah critica la UEFA per il silenzio sulle circostanze della morte del "Pelé palestinese", ucciso durante un raid israeliano a Gaza

L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha criticato la Uefa per non aver spiegato come è morto Suleiman Al-Obeid, calciatore noto come il “Pelé palestinese“. La Federcalcio palestinese (Pfa) ha dichiarato mercoledì che Suleiman Al-Obeid, 41 anni, è morto in un attacco israeliano a Gaza.

La Uefa aveva scritto su X che era “un talento che ha dato speranza a innumerevoli bambini, anche nei momenti più bui“. Rispondendo sabato, la stella egiziana Salah ha scritto: Potete dirci come è morto, dove e perché?. Tra coloro che hanno elogiato la sua risposta c’era l’ex leader laburista Jeremy Corbyn, che ha replicato: “Ben detto Mo!”

Lo riporta adnkronos.com

