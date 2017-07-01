Il Chelsea attacca la Fiorentina: "La società viola voleva solo storcere soldi a noi e a Salah"

La Fiorentina ha perso la sentenza per il ricorso a Salah e il Chelsea attacca duro la società viola

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese "Mirror" arriva la reazione del Chelsea alla sentenza che vede la Fiorentina perdere il ricorso al caso Salah. Il Tas di Losanna ha infatti dato torto alla società viola. Ecco quanto ha detto il portavoce del club londinese sulla questione: "In questo caso la posizione del Chelsea è che la Fiorentina ha agito in malafede per portare avanti un reclamo infondato. Siamo soddisfatti che siano state respinte le richieste del club viola e non vediamo l’ora di leggere la sentenza completa, per capire che tutti sappiano quanti soldi la Fiorentina voleva estorcere a noi e al giocatore”.