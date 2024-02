Mido: ” Momo Salah lascerà la Premier, ha già firmato il contratto per un club arabo”

Mohamed Salah si appresterebbe dunque a chiudere la sua esperienza al Liverpool, dove milita dal 2017/18 dopo le esperienze in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma, per andare a giocare nell’Al-Ittihad di Benzema, Kanté e Luiz Felipe, questo è infatti il club favorito per l’acquisto dell’egiziano, in un’operazione da 235 milioni di euro complessivi. Il direttore sportivo della Saudi Pro League Michael Emenalo del resto ha più volte sottolineato che Salah rimane il giocatore dei suoi sogni da portare nel campionato del paese arabo. L’attaccante classe ’92 attualmente è legato al Liverpool fino al 2025 da un contratto da 22,5 milioni di euro, e con la maglia dei Reds, con cui ha vinto tutto, ha segnato 205 reti, con 89 assist, in 333 presenze nelle varie competizioni nazionali e internazionali. Lo riporta tuttomercatoweb