Casi di razzismo in Europa League: coinvolti Mohamed Salah e Kalidou Koulibaly…

In Inghilterra ci sono stati due casi di cori razzisti ai danni di Salah e Koulibaly. Nel primo caso, ci sono stati dei tifosi del Chelsea che prima della partita in Europa League tra il Liverpool e S...

In Inghilterra ci sono stati due casi di cori razzisti ai danni di Salah e Koulibaly. Nel primo caso, ci sono stati dei tifosi del Chelsea che prima della partita in Europa League tra il Liverpool e Slavia Praga hanno fatto girare un video sui social, intitolato: "Salah is a bomber". Il principale riferimento del video è stato quello di offenderlo per la sua religione islamica, dandogli del "bombarolo" e quindi del terrorista islamico. Questo filmato in breve tempo è riuscito ad essere visto anche dai dirigente del Chelsea e hanno identificato e scoperto i tre banditi e non potranno più entrare allo stadio di Stanford Bridge. Poi è interventa la società del Liverpool che ha ringraziato i dirigenti del Chelsea e ha denunciato il livello di inciviltà che continua ad esserci negli stadi del mondo.

Mentre l'Arsenal sta cercando di identificare un tifoso che su Snapchat ha pubblicato un video e ha insultato Koulibaly definendolo "negro". Infine l'Arsenal ha fatto un comunicato per espellere chi si comporta in questo modo dallo stadio e per provare a diminuire il razzismo sui giocatori.