La Fiorentina ha perso la causa per Salah, il procuratore: "In italiano pagliacci significa viola?"

Il Tas di Losanna ha dato torto alla Fiorentina e così il procuratore di Salah parla così della società viola su Twitter

Dopo la decisione di lasciare la Fiorentina per andare alla Roma, la società viola decise di ricorrere al Tas di Losanna, in arrivo la sentenza della Corte e sul proprio profilo Twitter è tornato a parlare il procuratore di Salah, questo il riassunto dei suoi tre tweet: “Come si dice pagliacci in Italiao? E come si dice ‘viola’?” “Ho ricevuto la decisione della Corte dell’arbitrato dello sport…”

Da ciò che apprendiamo, società avrebbe perso la causa. Il tribunale quindi ha dato ragione a Salah.