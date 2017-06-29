La Fiorentina ha perso la causa per Salah, il procuratore: "In italiano pagliacci significa viola?"
Il Tas di Losanna ha dato torto alla Fiorentina e così il procuratore di Salah parla così della società viola su Twitter
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 17:46
Dopo la decisione di lasciare la Fiorentina per andare alla Roma, la società viola decise di ricorrere al Tas di Losanna, in arrivo la sentenza della Corte e sul proprio profilo Twitter è tornato a parlare il procuratore di Salah, questo il riassunto dei suoi tre tweet: “Come si dice pagliacci in Italiao? E come si dice ‘viola’?” “Ho ricevuto la decisione della Corte dell’arbitrato dello sport…”
Da ciò che apprendiamo, società avrebbe perso la causa. Il tribunale quindi ha dato ragione a Salah.