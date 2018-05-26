Klopp: “Per Salah spalla o clavicola rotta. Mondiale a rischio”

A seguito di un contrasto con Sergio Ramos nel primo tempo, l’ex Fiorentina e Roma: Mohamed Salah, è stato costretto ad uscire per un dolore lamentato alla spalla sinistra. Nel post gara l’allenatore...

A seguito di un contrasto con Sergio Ramos nel primo tempo, l’ex Fiorentina e Roma: Mohamed Salah, è stato costretto ad uscire per un dolore lamentato alla spalla sinistra. Nel post gara l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha dichiarato:

“Salah? Non sta bene, ha sicuramente o spalla o clavicola rotta. Il Mondiale con l’Egitto per lui è a rischio”.