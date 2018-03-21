Salah, siamo alla follia: ora vale 163 milioni di euro, ovvero 137 in più rispetto a Firenze

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul valore, lievitato in modo esponenziale nel tempo, di Mohamed Salah, ex viola ed ora in forza al Liverpool, anche in virtù dei numeri incredibili...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul valore, lievitato in modo esponenziale nel tempo, di Mohamed Salah, ex viola ed ora in forza al Liverpool, anche in virtù dei numeri incredibili messi via con la maglia del Liverpool. Oggi il valore dell’egiziano è di circa 163 milioni di euro: qualcosa di folle se paragonato all’epoca della sua avventura al Basilea (2,5 milioni), al Chelsea (16,5), alla Fiorentina (26) e alla Roma (21,6) che poi lo ha rivenduto al Liverpool per 42 milioni).