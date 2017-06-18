Salah vicinissimo al Liverpool! Accordo fra i club ad un passo, l'egiziano pronto a trasferirsi in Premier

Mohamed Salah è davvero ad un passo dal ritorno in Premier League: l'ex Fiorentina è pronto ad accasarsi dalle parti di Anfield Road. Infatti, secondo quanto rende noto l'Ansa, il Liverpool avrebbe fo...

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2017 14:28

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