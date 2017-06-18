Salah vicinissimo al Liverpool! Accordo fra i club ad un passo, l'egiziano pronto a trasferirsi in Premier
Mohamed Salah è davvero ad un passo dal ritorno in Premier League: l'ex Fiorentina è pronto ad accasarsi dalle parti di Anfield Road. Infatti, secondo quanto rende noto l'Ansa, il Liverpool avrebbe fo...
Mohamed Salah è davvero ad un passo dal ritorno in Premier League: l'ex Fiorentina è pronto ad accasarsi dalle parti di Anfield Road. Infatti, secondo quanto rende noto l'Ansa, il Liverpool avrebbe formulato un'offerta di 45 milioni di Euro per l'egiziano. Il nuovo direttore sportivo giallorosso Monchi ne chiedeva inizialmente 50, salvo poi accordarsi appunto per 45. Il giocatore dovrebbe sbarcare in Inghilterra già martedì per sostenere le visite mediche con i Reds. La notizia è filtrata dal portale egiziano KingFut.