Liverpool-Roma 5-2. Due gol e due assist per Salah. Fiorentini si vendicano con i romanisti sui social

Liverpool-Roma è finita 5-2. Salah, ex giocatore della Roma e della Fiorentina ha fornito una prestazione veramente eccezionale fornendo due assist e realizzando due splendi gol.I tifosi viola si sono...

A cura di Lorenzo Bigiotti 24 aprile 2018 22:19

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