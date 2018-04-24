Liverpool-Roma 5-2. Due gol e due assist per Salah. Fiorentini si vendicano con i romanisti sui social
Liverpool-Roma è finita 5-2. Salah, ex giocatore della Roma e della Fiorentina ha fornito una prestazione veramente eccezionale fornendo due assist e realizzando due splendi gol.I tifosi viola si sono...
Liverpool-Roma è finita 5-2. Salah, ex giocatore della Roma e della Fiorentina ha fornito una prestazione veramente eccezionale fornendo due assist e realizzando due splendi gol.
I tifosi viola si sono ricordati molto bene della serata del 4 marzo 2016 quando i tifosi della Roma presero in giro quelli della Fiorentina per il gol dell'ex viola Salah. allora in forza alla Roma. Molti furono i cartelli di presa in giro con scritto "Ve saluta Salah".
Due anni dopo la vendetta per i tifosi viola è servita e il divertimento è stato assicurato.
Lorenzo Bigiotti