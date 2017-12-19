Terry ridimensiona Salah: "Il Chelsea fece bene a cederlo alla Fiorentina. Non faceva la differenza..."

John Terry ha commentato a Sky Sport la scelta del Chelsea di cedere Salah alla Fiorentina.“Fu la scelta giusta quella di darlo via. Non migliorava la nostra squadra quando era con noi. Lukaku, De Bru...

John Terry ha commentato a Sky Sport la scelta del Chelsea di cedere Salah alla Fiorentina.

“Fu la scelta giusta quella di darlo via. Non migliorava la nostra squadra quando era con noi. Lukaku, De Bruyne e Salah sono venuti in una delle squadre più forti della storia e non potevano darci un apporto abbastanza grande per restare con noi.”