Infantino gela l'Italia: "Impossibile che venga ripescata. E' una tragedia che non sia ai mondiali, ma..."

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, spegne definitivamente ogni speranza sulle ipotesi di ripescaggio azzurro: “Se c’è davvero la possibilità che l’Italia venga ripescata al Mondiale? Bisogna...

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, spegne definitivamente ogni speranza sulle ipotesi di ripescaggio azzurro: “Se c’è davvero la possibilità che l’Italia venga ripescata al Mondiale? Bisogna qualificarsi sul campo. Il fatto che non vada al Mondiale è per tutti gli italiani una tragedia, sportivamente parlando, ma deve essere uno stimolo. Bisogna imparare dalle sconfitte, rimboccandosi le maniche e lavorare, e gli italiani sicuramente lo sanno fare come hanno sempre dimostrato”