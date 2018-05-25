Finale Champions, preparatore Salah: “Oggi e domani Ramadan interrotto. Sarà al meglio”

Il preparatore atletico di Mohamed Salah, ex giocatore della Fiorentina e attaccante del Liverpool che domani affronterà il Real Madrid in finale di Champions. L’agente, Rubén Pons a El Transitor ha d...

Il preparatore atletico di Mohamed Salah, ex giocatore della Fiorentina e attaccante del Liverpool che domani affronterà il Real Madrid in finale di Champions. L’agente, Rubén Pons a El Transitor ha dichiarato: “Salah? Per la finale sarà al top della sua condizione, oggi e domani non farà il Ramadan che riprenderà dopo la finale di Kiev”.