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Finale Champions, preparatore Salah: “Oggi e domani Ramadan interrotto. Sarà al meglio”

Il preparatore atletico di Mohamed Salah, ex giocatore della Fiorentina e attaccante del Liverpool che domani affronterà il Real Madrid in finale di Champions. L’agente, Rubén Pons a El Transitor ha d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2018 23:17
Finale Champions, preparatore Salah: “Oggi e domani Ramadan interrotto. Sarà al meglio” -
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Il preparatore atletico di Mohamed Salah, ex giocatore della Fiorentina e attaccante del Liverpool che domani affronterà il Real Madrid in finale di Champions. L’agente, Rubén Pons a El Transitor ha dichiarato: “Salah? Per la finale sarà al top della sua condizione, oggi e domani non farà il Ramadan che riprenderà dopo la finale di Kiev”.

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