Ramy Abbas: "L'esplosione di Salah è iniziata in Italia con la maglia della Fiorentina"

Ramy Abbas, procuratore di Salah, ha commentato ai microfoni di beIN Sports l’ottima stagione del suo assistito: “A Salah piace come giocano i reds e ha un ottimo rapporto con tutti. Se non fosse feli...

A cura di Redazione Labaroviola 27 maggio 2018 11:36

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