Ramy Abbas: "L'esplosione di Salah è iniziata in Italia con la maglia della Fiorentina"
Ramy Abbas, procuratore di Salah, ha commentato ai microfoni di beIN Sports l’ottima stagione del suo assistito: “A Salah piace come giocano i reds e ha un ottimo rapporto con tutti. Se non fosse feli...
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2018 11:36
Ramy Abbas, procuratore di Salah, ha commentato ai microfoni di beIN Sports l’ottima stagione del suo assistito: “A Salah piace come giocano i reds e ha un ottimo rapporto con tutti. Se non fosse felice non giocherebbe così e io cercherei una alternativa. La sua esplosione è iniziata già nel suo periodo in Italia con la maglia della Fiorentina e poi della Roma"