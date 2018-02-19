Salah:" Alla Fiorentina ho fatto vedere chi sono, adesso lo sa tutto il mondo."

Salah a FourFourTwo tra le altre cose ha parlato anche del suo passato alla Fiorentina:“Dal giorno in cui sono tornato ho cercato di dimostrare cosa posso fare. Tre anni fa non ho giocato molto… Allor...

Salah a FourFourTwo tra le altre cose ha parlato anche del suo passato alla Fiorentina:“Dal giorno in cui sono tornato ho cercato di dimostrare cosa posso fare. Tre anni fa non ho giocato molto… Allora sono andato alla Fiorentina e alla Roma, e ho fatto molto bene. In estate ho scelto un club di prima fascia e il boss (Klopp, ndr) mi ha dato la possibilità di mostrare al mondo il mio calcio.”