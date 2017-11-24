Hazard: "Salah ha fatto bene a scegliere Firenze, la Fiorentina gli ha dato la chance per crescere"

Il fantasista del Chelsea ed ex compagno di squadra di Mohamed Salah, Eden Hazard, ha parlato in Inghilterra dell’egiziano. I due giocatori sono tra i due piu in forma di questo campionato. Queste le...

A cura di Redazione Labaroviola 24 novembre 2017 13:02

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