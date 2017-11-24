Hazard: "Salah ha fatto bene a scegliere Firenze, la Fiorentina gli ha dato la chance per crescere"
Il fantasista del Chelsea ed ex compagno di squadra di Mohamed Salah, Eden Hazard, ha parlato in Inghilterra dell’egiziano. I due giocatori sono tra i due piu in forma di questo campionato. Queste le...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2017 13:02
Il fantasista del Chelsea ed ex compagno di squadra di Mohamed Salah, Eden Hazard, ha parlato in Inghilterra dell’egiziano. I due giocatori sono tra i due piu in forma di questo campionato. Queste le parole del trequartista belga: “Quando un giocatore non trova spazio nel proprio club, fa bene a cercare una chance altrove e lui se l’è presa alla Fiorentina confermando il proprio valore prima di crescere ancora. Io stesso andrei via da una squadra in cui non sono titolare"