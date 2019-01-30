Muriel come Salah, impatto devastante sulla Fiorentina. Ma c'è una differenza. E Corvino...

È stato amore a prima vista. Luis Muriel e la Fiorentina si sono incontrati al momento giusto. Il colombiano era finito ai margini del progetto Siviglia e la squadra viola era alla disperata ricerca d...

È stato amore a prima vista. Luis Muriel e la Fiorentina si sono incontrati al momento giusto. Il colombiano era finito ai margini del progetto Siviglia e la squadra viola era alla disperata ricerca di un attaccante capace di garantire gol e qualità. Tutto quello che nei primi sei mesi della stagione Pioli ha aspettato inutilmente da Pjaca. L’arrivo di Muriel ricorda la scommessa fatta su Salah nel mercato invernale del 2015. L’egiziano era un separato in casa nel mondo Chelsea. Rischiava di perdersi.

L’offerta dei Della Valle gli regalò un’occasione dirivincita. Sfruttata in maniera fantastica visto che, in pochi anni, Salah è diventato una stella del calcio mondiale. Alla Fiorentina, di quella operazione, sono rimaste le briciole. Stavolta finirà in maniera diversa. L’egiziano se ne andò dopo pochi mesi grazie a una clausola prevista dal contratto. Muriel, invece, a giugno sarà riscattato. E per una cifra più che normale. Corvino sta già mettendo da parte i soldi.

Gazzetta dello Sport