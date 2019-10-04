Labaro Viola

Clamoroso dalla Spagna: Inter su Salah! Offerta di ingaggio clamorosa, superiore a quella del Real

L'Inter su Momo Salah! Lo scrive Don Balon, con il club nerazzurro che sta corteggiando l'esterno offensivo del Liverpool in vista della prossima stagione: 18 milioni di euro di ingaggio a stagione, 3...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 00:33
Clamoroso dalla Spagna: Inter su Salah! Offerta di ingaggio clamorosa, superiore a quella del Real -
News
Inter
Salah
Condividi

L'Inter su Momo Salah! Lo scrive Don Balon, con il club nerazzurro che sta corteggiando l'esterno offensivo del Liverpool in vista della prossima stagione: 18 milioni di euro di ingaggio a stagione, 3 in più rispetto a quelli offerti dal Real Madrid. Ritorna in Italia l'ex giocatore della Fiorentina?

Calciomercato.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok