Klopp "ringrazia" la Fiorentina per Salah: “In viola? Non gli ho insegnato certo io a segnare”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, durante la conferenza stampa pre-Roma ha parlato di Mohamed Salah, sicuro titolare questa sera nella delicata semifinale di ritorno della Champions League: “Ha gio...

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, durante la conferenza stampa pre-Roma ha parlato di Mohamed Salah, sicuro titolare questa sera nella delicata semifinale di ritorno della Champions League: “Ha giocato alla Fiorentina e ha fatto una buona stagione, poi è cresciuto alla Roma e ora è maturato nel Liverpool. Non gli ho insegnato certamente io come segnare”.