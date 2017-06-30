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Salah getta benzina sul fuoco: lui e il suo agente faranno causa alla Fiorentina per danni d'immagine...

Stando a quanto riporta Tuttosport, l'egiziano ex Viola Mohamed Salah, dopo l'ufficialità della vittoria nel contenzioso con la Fiorentina, non sarebbe intenzionato a fermarsi. Infatti, Salah e il suo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 11:38
Salah getta benzina sul fuoco: lui e il suo agente faranno causa alla Fiorentina per danni d'immagine... -
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Stando a quanto riporta Tuttosport, l'egiziano ex Viola Mohamed Salah, dopo l'ufficialità della vittoria nel contenzioso con la Fiorentina, non sarebbe intenzionato a fermarsi. Infatti, Salah e il suo discussissimo agente, potrebbero cambiare le carte in tavola e passare all'offensiva, facendo causa al club gigliato per danni d'immagine. La Fiorentina rischia dunque di essere travolta da questa faccenda, con il nuovo giocatore del Liverpool che passa all'attacco...

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