Salah getta benzina sul fuoco: lui e il suo agente faranno causa alla Fiorentina per danni d'immagine...

Stando a quanto riporta Tuttosport, l'egiziano ex Viola Mohamed Salah, dopo l'ufficialità della vittoria nel contenzioso con la Fiorentina, non sarebbe intenzionato a fermarsi. Infatti, Salah e il suo...

A cura di Redazione Labaroviola 30 giugno 2017 11:38

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