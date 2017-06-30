La Fiorentina fa sapere che Borja Valero non è in vendita. Ma il calciatore rivela di una minaccia dalla società viola

Da Ibiza il calciatore spagnolo racconta la sua versione che viene smentita categoricamente dalla Fiorentina. Dov'è la verità?

Come riporta il Corriere fiorentino tra la Fiorentina e Borja Valero è calato il gelo. Lo spagnolo è a un millimetro dal trasferimento all’Inter, ma da Ibiza, dove è in vacanza, ieri è arrivato uno sfogo che non fa presagire nulla di buono. E che, anzi, potrebbe avere l’effetto di una tanica di benzina sul fuoco. In pratica, Borja avrebbe parlato di una rottura nata già a gennaio e di un addio alla maglia viola necessario per evitare il rischio di finire fuori squadra. Una versione seccamente smentita dalla Fiorentina che ha sempre ribadito che lo spagnolo non è mai stato sul mercato, ma che, allo stesso tempo, in maglia viola sarebbe rimasto solo chi ne ha veramente voglia.