Aquilani racconta Salah alla Fiorentina: “In allenamento non lo prendevi mai, era incredibile”

Alberto Aquilani ha parlato a Liverpool Echo, queste le parole dell’ex giocatore della Fiorentina e adesso allenatore della Primavera della squadra viola

“Ho iniziato a pensare alla carriera da allenatore già negli ultimi anni di carriera da calciatore. Sono stato in Spagna a studiare la mentalità e gli allenamenti. Alleno da due anni la Fiorentina Primavera e abbiamo vinto due coppe. E’ un buon risultato, ma la cosa più importante quando alleni una squadra giovanile non è vincere, ma aiutare i giocatori a migliorare in campo e fuori. La mia idea è andare ad allenare in una prima squadra, ma non ho fretta. Salah? Un giocatore di un altro livello, vederlo giocare in allenamento era incredibile, non lo fermavi mai. Abbiamo subito capito che era fortissimo. Quando si è trasferito alla Roma doveva andare ad abitare a casa mia, poi non mi ha fatto più sapere nulla” conclude Aquilani.

