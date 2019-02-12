Adesso la Juventus vuole Salah, pronta offerta da 175 milioni per lui. Sacrificato Dybala

Salah obiettivo della Juve? Sì, stando alle ultime indiscrezioni del The Guardian che avrebbe accostato l'attaccante del Liverpool proprio ai bianconeri, alla ricerca di nuovi giocatori importanti per...

Salah obiettivo della Juve? Sì, stando alle ultime indiscrezioni del The Guardian che avrebbe accostato l'attaccante del Liverpool proprio ai bianconeri, alla ricerca di nuovi giocatori importanti per rinforzare ulteriormente una squadra pazzesca. Con i suoi 17 gol in Premier, i tre in Champions e gli otto assist complessivi Salah si sta dimostrando un top player assoluto e da Liverpool assicurano che i campioni d'Italia sono pronti a mettere sul piatto addirittura Dybala, trovando il gradimento di Klopp, per chiudere un affare clamorosa. Quanto costerebbe Salah? Ben 175 milioni di euro.

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