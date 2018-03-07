Da Salah a Montolivo fino a Vecino e Borja Valero. Tutti vogliono esserci a Firenze per salutare Astori

Il mondo del calcio si mobilita per Davide Astori. Tra oggi e domani saranno in tantissimi a raggiungere Firenze per porgere un ultimo saluto al capitano della Fiorentina. Chi oggi a Coverciano, come ...

Il mondo del calcio si mobilita per Davide Astori. Tra oggi e domani saranno in tantissimi a raggiungere Firenze per porgere un ultimo saluto al capitano della Fiorentina. Chi oggi a Coverciano, come Montolivo e Abate che domani saranno impegnati in Europa League col Milan, chi domani ai funerali in Santa Croce come Buffon e Allegri che oggi sono invece a Londra per la Champions League o Momo Salah, che ha confidato ad amici fiorentini di aver chiesto il permesso di poter partecipare all’ultimo saluto. Ci saranno anche Borja Valero e Vecino, anche se tutta l’Inter potrebbe arrivare a Firenze come da richiesta dei calciatori stessi. Presenti tutti i vertici del mondo federale calcistico, con ampia rappresentanza delle varie società: ci saranno Semplici e Borriello per la Spal, Zapata, Ferrero, Pradè e Quagliarella per la Samp, gli ex viola del Chievo ed anche rappresentanze di club internazionali. Tutti per porgere un ultimo saluto a Davide. Così riporta il Corriere dello Sport.