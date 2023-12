Nzola convocato per la Coppa d’Africa ma l’attaccante potrebbe anche decidere di restare a Firenze

Mbala Nzola è stato convocato dalla sua Nazionale per la Coppa d’Africa che si giocherà in tutto il mese di gennaio e terminerà il 13 febbraio. Quella del centravanti sarebbe una grave perdita per la squadra viola in un momento importante date le tante partite di campionato in programma ma anche della Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. L’assenza di Nzola però non è cosi scontata. Il giocatore nelle ultime partite non è mai stato convocato e i rapporti con la sua nazionale non sono idilliaci, per questo motivo l’attaccante classe 96 potrebbe anche rifiutare la chiamata e decidere di restare a Firenze. Sarebbe una grande notizia per la Fiorentina.

