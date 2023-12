La Fiorentina ci ha provato con Dybala dopo la scadenza con la Juventus. L’ostacolo non è stato economico

“La Roma ha Dybala che fa vince le partite quasi da solo”. Questo che pensano tanti tifosi che seguono il campionato italiano e non solo. Parliamo di un calciatore fortissimo che ha saputo fare la differenza in tutti i campi in cui ha giocato sia in campo nazionale che internazionale. Dopo la rottura con la Juventus nel giugno del 2022, l’argentino era libero a parametro zero e quindi aperto a tutte le possibilità.

L’Inter fu vicinissima a prenderlo e poi lo ha scartato in favore del ritorno di Lukaku, in quel momento la Fiorentina ci aveva fatto più di un pensierino per portarlo a Firenze. L’ostacolo però non è stato economico, la società viola in qualche modo sarebbe potuta arrivare ai 5/6 milioni netti a stagione, ma è stato Dybala a non ritenere l’opzione viola alla sua altezza. Un rifiuto che di certo non ha fatto piacere ai dirigenti viola che però hanno l’obiettivo di arrivare ad un livello sempre più elevato.

LA FIORENTINA NON È CONTENTA DELLA SITUAZIONE ARABIA